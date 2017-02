Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat die deutliche Kritik an der Bauernregel-Kampagne ihres Hauses zurück gewiesen. "Wer mir vorwirft, ich würde einen ganzen Berufsstand diffamieren, hat die Bauernregeln nicht verstanden - oder versteht sie mit Absicht falsch. Es geht nicht um den einzelnen Landwirt, sondern um Fehler im System", sagte Hendricks der "Bild am Sonntag".

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hatte zuvor einen sofortigen Stopp der Kampagne gefordert, weil die Kampagne seiner Ansicht nach Bauern pauschal verurteile. In der bundesweiten Aktion werden in 70 Städten neue Bauernregeln plakatiert, in denen Missstände für Tiere und die Umwelt angeprangert werden. Hendricks rechtfertigte ihre Kampagne in BamS im Stil einer weiteren Bauernregel: "Wir wollen niemand diffamieren, uns liegt nur viel an Pflanz' und Tieren."