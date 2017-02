Die deutsche Armutsquote misst nicht Armut, sondern Ungleichheit. Und auch das nur unvollkommen.

"Jeder achte Deutsche ist arm." So titelte vor neun Jahren die "Welt". Seitdem geht es bergab. Nach einer aktuellen Pressemitteilung des Berliner Wirtschaftsforschungsinstituts DIW ist inzwischen fast jeder sechste Deutsche arm.

In diesen neun Jahren stieg das bundesdeutsche Durchschnittseinkommen um mehr als 15 Prozent. Die offizielle Armutsgrenze kletterte von knapp 11 000 Euro jährlich auf fast 13 000 Euro an. Dass dann die Armut nicht verschwinden kann, ist klar.

Nach amtlicher Lesart beginnt Armut in Deutschland unterhalb eines Einkommens von 60 Prozent des Medians. Der Median ist das Einkommen, welches von 50 Prozent der Bevölkerung über- und von 50 Prozent unterschritten wird. Ein Mensch mit Medianeinkommen hat also genauso viele andere über sich wie unter sich. Der ganze Unfug dieser Anbindung der Armutsgrenze an den Median wird deutlich, wenn man die Folgen einer realen Verdopplung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...