Das Justizministerium beantragt zugleich, die Blockade-Entscheidung eines Bundesrichters auszusetzen. Ein Präsident habe ein "souveränes Vorrecht" zu entscheiden, wer in die USA ein- und ausreisen dürfe, argumentiert es.

US-Präsident Donald Trump pocht im Streit über sein Einreiseverbot für Muslime auf ein "souveränes Vorrecht" zu entscheiden, wer in die USA ein- und ausreisen darf. Damit begründete das Justizministerium in Washington den Einspruch der Regierung gegen die Entscheidung eines Bundesrichters vom Freitag, Trumps Einreiseverbot für Muslime aus sieben Ländern bundesweit auszusetzen. Es beantragte beim Berufungsgericht des 9. US-Bezirks in San Francisco, diesen Beschluss auszusetzen.

Ausländer aus- oder einzuschließen sei das "souveräne Vorrecht" eines Präsidenten, erklärte das Justizministerium. Grundprinzip sei, dass "ein Ausländer, der eine Einreise in die Vereinigten Staaten anstrebt, ein Privileg beantragt und keine verfassungsrechtlichen Ansprüche bezüglich dieses Antrags hat". Das Einreiseverbot sei notwendig, "um sicherzustellen, dass diejenigen, deren Einreise genehmigt wurde, nicht die Absicht haben, Amerikanern Schaden zuzufügen und dass sie keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...