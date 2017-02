Unterföhring (ots) -



Der Tod ihres Mannes Tamme Hanken im Oktober 2016 hinterließ in Carmen Hankens Leben eine große Lücke. Doch eines ist für die 57-Jährige vollkommen klar: Das Lebenswerk ihres geliebten Mannes muss weiterbestehen. "Tammes Energie und Tatkraft fehlen mir und dem 'Hankenhof' sehr. Aber ich bin kein Mensch, der den Kopf in den Sand steckt. Deswegen ist Aufgeben für mich auch keine Option. Der Hof ist meine Heimat." In der Doku-Reihe "Neues vom Hankenhof - Tamme forever!" zeigt kabel eins ab 7. Februar 2017 immer dienstags um 20:15 Uhr in sechs Folgen, wie Carmen Hanken und ihre Mitarbeiter das Vermächtnis des legendären Knochenbrechers Tamme Hanken fortführen. Besonders am Herzen liegt Carmen Hanken auch, wie es Tammes ehemaligen Patienten rund um den Globus geht: "Ich will gerne auf den Spuren von Tamme sein. Das sind für mich Möglichkeiten, ihn mir trotzdem immer wieder ins Haus zu holen." Zusammen mit ihrer Hof-Mitarbeiterin Becki reist Carmen Hanken unter anderem nach Florida. Dort lernt sie auf einer Schildkröten-Station die verletzte Schildkröte Rebel kennen, die Tamme Hanken bei seiner letzten Amerikareise ins Herz geschlossen hatte und für die Carmen Hanken nun an seiner Stelle eine Patenschaft übernimmt. In bisher unveröffentlichten Szenen erleben die Zuschauer zudem einzigartige und emotionale Momente mit dem unvergessenen Tierflüsterer Tamme Hanken.



"Neues vom Hankenhof - Tamme forever!" - sechs Folgen ab 7. Februar 2017 immer dienstags um 20:15 Uhr bei kabel eins.



