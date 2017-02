Für die Iraner haben die Entscheidungen von Trump nichts mehr mit politischen Differenzen zu tun. Er scheint was gegen Perser zu haben, meinen viele. Ganz unschuldig ist die iranische Regierung für sie aber auch nicht.

Die Iraner hatten gehofft, dass nach dem Atomabkommen alles besser wird. Tatsächlich gab es merkliche Fortschritte, Teile der internationalen Sanktion gegen das Land wurden aufgehoben. Aber dann kam Donald Trump - und alles scheint wieder von vorne anzufangen. Einreisestopp für alle Iraner in die USA, neue Sanktionen, erneute Drohungen und auch wieder die Angst vor einer militärischen Eskalation.

Zwei Wochen nach der Amtsübernahme des neuen Präsidenten in Washington haben die USA am Freitag neue Wirtschaftssanktionen gegen 25 iranische Personen und Einrichtungen verhängt. Der Schritt erfolgte als Reaktion auf Tests einer Rakete und eines Marschflugkörpers der iranischen Streitkräfte.

Die offizielle Reaktion in Teheran: "Die dilettantische und irrationale Politik der neuen amerikanischen Regierung wird an den Prinzipien der iranischen Politik nichts ändern." Das Raketenprogramm diene lediglich der Verteidigung, dies sei das legitime Recht des Landes. Außerdem werde Teheran weiterhin gegen Terrorismus und für Frieden und Stabilität in der Region kämpfen.

Auch ...

