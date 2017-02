Der Stahlkonzern Salzgitter hält dank Einsparungen und steigenden Rohstoffpreisen einen Gewinnanstieg im laufenden Jahr für möglich. Die Eckdaten für 2016 will Salzgitter am 28. Februar vorlegen.

Der Stahlkonzern Salzgitter hält dank Einsparungen und steigenden Rohstoffpreisen einen Gewinnanstieg im laufenden Jahr für möglich. "Was 2017 angeht, halte ich nicht nur die vierte Steigerung des Konzernergebnisses in Folge, sondern auch einen Vorsteuergewinn in dreistelliger Millionenhöhe für nicht ausgeschlossen", sagte Konzernchef Heinz Jörg Fuhrmann der "Börsen-Zeitung". "Aber: Von 2017 sind erst vier Wochen vorüber - und wir werden noch einige Überraschungen erleben." Auftragseingang und -bestand seien zufriedenstellend und besser als vor einigen Monaten. Für 2016 hat Salzgitter einen Vorsteuergewinn von 30 bis 60 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die Eckdaten für 2016 will Salzgitter am 28. Februar vorlegen.

