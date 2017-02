Die SPD legt in Umfragen kräftig zu, seit Martin Schulz zum Kanzlerkandidat aufgerufen wurde. Mehrere CDU-Politiker haben kurz vor dem Präsidiumstreffen mit der CSU in München nun mehr Einheit der Union angemahnt.

Mehrere CDU-Politiker haben kurz vor dem Präsidiumstreffen mit der CSU in München mehr Einheit der Union angemahnt. Es komme jetzt auf die Geschlossenheit der Union an, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber der Funke Mediengruppe. Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach sprach in der "Bild am Sonntag" angesichts guter SPD-Umfragewerte von einem "Weckruf" für die Schwesterparteien. ...

