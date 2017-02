MAILAND (Dow Jones)--Die Unicredit SpA wird auf dem italienischen Heimatmarkt 3.900 Stellen abbauen. Der italienische Finanzkonzern teilte am Wochenende mit, sich mit den Gewerkschaften über den entsprechenden Personalabbau verständigt zu haben. Die Stellenstreichungen seien Teil des Restrukturierungsplans "Transform 2019". Die Verhandlungen mit den Gewerkschaften in Italien, Deutschland und Österreich seien damit abgeschlossen, so die Bank weiter.

Bereits im Dezember 2016 hatte die Bank den Abbau von insgesamt 14.000 Stellen bis 2019 angekündigt. Das entspricht 10 Prozent der Belegschaft. Die Personalkosten sollen um 1,1 Milliarden Euro sinken.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2017 08:07 ET (13:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.