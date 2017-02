Die Unberechenbarkeit des neuen US-Präsidenten Donald Trumps wird Experten zufolge auch in der neuen Woche für Unruhe an den Börsen sorgen. Auf der einen Seite treibe die Regierung mit ihrem geplanten Konjunkturprogramm Aktien und den Dollar in die Höhe, sagt Joseph Gagnon, ehemaliger US-Notenbanker und leitender Mitarbeiter der Denkfabrik...

