Der Pariser Macheten-Angreifer ist außer Lebensgefahr. Im Krankenhaus wird er in Polizeigewahrsam genommen. Doch der Mann verweigert die Aussage. Identität und Motiv des Täters sind noch nicht vollständig geklärt.

Nach der Macheten-Attacke am Louvre hat der Pariser Angreifer bei seinem ersten Verhör geschwiegen. Er habe auf die Fragen der Ermittler nicht geantwortet, wie die französische Wochenzeitung "L'Express" auf ihrer Internetseite mit Bezug auf Ermittlerkreisen berichtete.

Der Mann, der am Freitag mit zwei Macheten auf vier Soldaten gestürzt war, wurde am Samstagabend im Pariser Krankenhaus Georges-Pompidou in Polizeigewahrsam genommen.

Der Mann war von einer Kugel im unteren Bauchteil getroffen worden und schwebte zunächst in Lebensgefahr. Der Vorfall ereignete sich in der unterirdischen ...

