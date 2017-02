Am 19. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der Tabellenletzte FC St. Pauli gegen Eintracht Braunschweig mit 2:0 gewonnen. Die abstiegsgefährdeten Gäste gingen bereits nach sieben Minuten durch ein Kopfball-Tor von Sobiech mit 1:0 in Führung.

In der 20. Minute scheiterte Kumbela vollkommen frei am Pauli-Schlussmann Heerwagen am Ausgleich. Beide Mannschaften lieferten sich ein kampfbetontes und packendes Duell, wobei die Hamburger nicht wie ein typischer Tabellenletzter auftraten. Die zweite Hälfte begann verhaltener, vor allem Braunschweig zeigte sich zu unkreativ im offensiven Spiel. In der 72. Minute kam Sahin zum 2:0 für St. Pauli, indem er Fejzic tunnelte.

Die Eintracht kam auch in der Schlussviertelstunde nicht zwingend ins Spiel und lauerte auf Fehler der Hamburger. In der Nachspielzeit kam Abdullahi noch zum 1:2-Anschlusstreffer für Braunschweig. Pauli verharrt trotz des Sieges auf dem letzten Platz, wahrt aber Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze. Dagegen fällt Braunschweig auf Platz drei zurück.

In den übrigen Spielen trennten sich Bochum und Karlsruhe mit 1:1 und die Begegnung zwischen Dresden und Union Berlin blieb torlos.