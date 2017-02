(Meldung mit Abschnitten 5 bis 9 ergänzt) Zürich (awp/sda) - Der neue UBS-Schweiz Chef Martin Blessing erwartet, dass die UBS-Schweiz in den nächsten Jahren Stellen streicht. Der Abbau wird sich gemäss Blessing jedoch in engen Grenzen halten. Es seien keine grossen Abbaumassnahmen geplant, sagte Blessing in einem Interview ...

Den vollständigen Artikel lesen ...