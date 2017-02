Genf (awp) - Die Genfer Privatbank Mirabaud hat wegen der Einführung des Automatischen Informationsaustauschs (AIA) nur "relativ wenige" Kunden verloren, wie Teilhaber und Präsident Yves Mirabaud in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag" erklärte. Die Schweizer Banken unterstützten die Teilnahme am AIA, sagte Mirabaud, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...