Außenminister Sigmar Gabriel hat sich nach seinen Gesprächen mit hochrangigen Regierungsvertretern in Washington zuversichtlich gezeigt. Sowohl US-Vizepräsident Pence als auch US-Außenminister Rex Tillerson hätten deutlich gemacht, dass sie durchaus ein starkes Interesse an einem geeinten Europa haben und dass sie zur transatlantischen Partnerschaft in der NATO stehen, sagte Gabriel am Sonntag im ARD-Magazin "Bericht aus Berlin".

Manches, was man vorher gehört habe, sei dadurch "relativiert" worden, so Gabriel. "Das schafft noch keine endgültige Sicherheit über die Zukunft der Politik der Vereinigten Staaten, aber doch zumindest erste Schritte für ein vertrauensvolles Verhältnis." Auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Senat habe sich entsprechend geäußert. "Das sind schon wichtige Menschen in der US-Politik und man kann glaube ich davon ausgehen, dass jedenfalls sie nicht ohne Einfluss sind", so der deutsche Außenminister.