In Kooperation mit flockpit.com , das Unternehmen erforscht seit 2012 den Zusammenhang zwischen sozialen Medien und den Märkten und highlighted Tweets, die nach einem Score-System börsliche Relevanz haben. Social Media Finanzmarktdaten, eher US-lastig, die "Flockpit Flows" täglich auf boerse-social.com . Wal-Mart -0.81% 05.02 17:26 TalkMarkets "Wall Street Vs. Main Street" In Trumplandia $GS $WMT Also $DIA https://t.co/vWJmFttWlg Netflix 0.13% 05.02 17:21 ivanhoff Ten Momentum stocks for Next Week \u2013 Feb 6 https://t.co/UwpE58Z6me $AL $CRTO $MEOH $MRCY $NFLX etc. Facebook -0.39% 05.02 17:20 FoxBusiness Facebook vulnerable to expected changes in key visa program $FB https://t.co/Ah2YRuXs3x JP Morgan Chase 0.48% 05.02 17:10 Benzinga...

