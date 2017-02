Ulm (ots) - Horst Seehofer spielt seine politischen Spiele stets mit hohem Einsatz. Im Fall der Flüchtlingspolitik hat er aber überreizt: Sein Trumpf, die Schwesterpartei CDU mit einer starren Obergrenze in die Ecke zu treiben, geht jetzt krachend nach hinten los. Der SPD-Joker Martin Schulz lässt die bayrische Taktik in sich zusammenfallen. "Zukunftsgipfel" heißt das Münchner Zusammentreffen der Unionsparteien so nett. In Wahrheit kehren die verfeindeten Schwestern das zerschlagene Porzellan der Vergangenheit zusammen. Horst Seehofer muss sich - ob er will oder nicht - jetzt hinter die Kanzlerin stellen, ganz egal, was in der Flüchtlingspolitik beschlossen wird. Eine zerstrittene Union hätte gegen den Umfragenkönig Schulz schlechte Karten. Gleichzeitig wird das Einknicken jene Stimmen am rechten Rand kosten, um die Seehofer seit anderthalb Jahren buhlt. Wer so auf die Kanzlerin eingedroschen hat, kann nicht verlangen, dass alle CSU-Wähler bei der Kehrtwende folgen. Das Unions-Dilemma: In die Mitte drängt eine urplötzlich erstarkte SPD, rechts besetzt die AfD CSU-Positionen. Seehofer hat sich verzockt.



