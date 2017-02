Auf die Aussage eines Interview-Gesprächspartners, Putin sei "ein Killer", erwidert Trump, auch die USA hätten "viele Killer". Er hege großen Respekt für seinen russischen Amtskollegen. Die Demokraten sind empört.

US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview erklärt, seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin zu respektieren. Auf die Frage, warum er dies tue, sagte Trump in einem Gespräch mit dem Fox-Moderator Bill O'Reilly, das am Sonntagnachmittag (Ortszeit) ausgestrahlt werden sollte: "Ich respektiere viele Leute, aber das bedeutet nicht, dass ich mit ihm zurechtkommen werde." Es sei besser, sich mit Russland zu vertragen als nicht.

O'Reilly sagte über Putin, dass dieser "ein Killer" sei. Trump antwortete: "Es gibt viele Killer. Wir haben viele Killer. ...

