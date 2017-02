Stuttgart (ots) - Merkel hat Seehofer bewiesen, dass sie den längeren Atem hat. Auch deshalb wird zur Stunde niemand darauf wetten, dass Seehofers letzte Patrone treffen wird: die Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft im Bundestag und die Verweigerung einer Regierungsbeteiligung für den Fall, dass Merkel im Fall ihrer Wiederwahl auch die bajuwarische Obergrenze-Forderung ins Leere laufen ließe. Nein, daran wird eine Unions-geführte Bundesregierung, sollte sie nach dem 24. September zustande kommen, nicht scheitern. Seehofers Drohung hat allenfalls die Brisanz, in einem nicht mehr für unmöglich gehaltenen Oppositionslager getrennte Wege gehen zu können, um wenigstens in Bayern die CSU-Regentschaft zu retten - ein Verlierer-Szenario.



