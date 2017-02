Frankfurt (ots) - Frankfurt, 5. Februar 2017 - Das deutsche Davis Cup Team hat seine Erstrundenpartie gegen die Mannschaft aus Belgien mit 1:4 verloren. Im Duell der Spitzenspieler unterlag Alexander Zverev am Sonntag in der mit 4.400 Zuschauern ausverkauften Fraport Arena seinem Gegner Steve Darcis mit 6:2, 4:6, 4:6, 6:7 (8:10). Das bedeutungslose letzte Einzel verlor Mischa Zverev mit 5:7, 1:6 gegen Ruben Bemelmans. Damit muss die Mannschaft von Kapitän Michael Kohlmann in der Relegation vom 15. bis 17. September um den Verbleib in der Weltgruppe kämpfen.



"Das war für uns ein ernüchterndes Wochenende. Dass wir hier mit 1:4 verlieren, hatten wir so nicht auf der Rechnung. Wir waren vom Gefühl und auch von der Form her der Favorit. Leider haben wir es nicht geschafft, eine gute Ausgangslage in einen Erfolg umzuwandeln. Belgien mit einem überragenden Steve Darcis hat am Ende verdient gewonnen", bilanzierte Michael Kohlmann in der abschließenden Pressekonferenz.



"Diese Davis Cup Begegnung ist wirklich schlecht gelaufen für uns. Es hätte 3:0 stehen können, aber nun haben wir verloren und müssen in die Relegation. An den Zuschauern hat es nicht gelegen, die haben uns an allen drei Tagen sensationell unterstützt", so ein enttäuschter Alexander Zverev nach seiner Niederlage.



Die Auslosung des Relegationsgegners erfolgt nach Angaben des Tennisweltverbandes ITF am 11. April.



OTS: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/16996 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_16996.rss2



Pressekontakt: Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V. Hallerstr. 89 20149 Hamburg Telefon: 040/41178 - 253 Telefax: 040/41178 - 255 Email: presse@tennis.de Internet: www.dtb-tennis.de