Auf mehr als 20.000 Punkte ist der Dow Jones gestiegen. Nicht mehr, nicht weniger. Für den letzten Tausender-Schritt benötigte der bekannteste Index in der Börsenwelt nur gut zwei Monate. Übertreiben die Börsen schon wieder?

Als der Dow Jones im Spätherbst 1972 das erste Mal über die Marke von 1000 Punkten stieg, hat der amerikanische Index für diesen ersten Tausender-Schritt sechsundsiebzigeinhalb Jahre gebraucht. Zweifellos eine lange Zeit. Bis zum 2000er-Schritt waren es 14 Jahre, bis zum 3000er-Niveau noch vier Jahre. Am schnellsten ging es zwischen 11.000 und 12.000 Punkten, für die der Dow nur einen Monat plus fünf Tage brauchte. Und nun: Der Sprung von 19.000 auf 20.000 Punkte rangiert in der Hitliste auf Rang zwei.

Was sagen uns die runden Marken und inwieweit signalisieren die vielen neuen Tausender-Schritte, dass die Börsen nach oben überschießen? Im Prinzip wenig. Denn erstens ist jeder neuerliche Tausender-Schritt immer weniger wert. Für die ersten 1000 Punkte benötigte der Dow noch einen Zuwachs von sage und schreibe 2343 Prozent - gemessen vom ersten Schlusskurs mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...