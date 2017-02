von Redaktion Euro am Sonntag ETF, ETP, ETC, ETN - beim Lesen dieser Aufzählung mag einigen die deutsche Hip-Hop-Band "Die fantastischen Vier" in den Sinn kommen. Diese nahm 1999 den Abkürzungswahn mit dem Song "MfG - Mit freundlichen Grüßen" aufs Korn. Leider gibt es auch in der Finanzindustrie viele Buchstabenkürzel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...