Als Antwort auf die geplanten Zollerhöhungen auf Importe sollte Deutschland verstärkt im Land selbst investieren. Das forderte der Chef des Deutschen Industrie und Handelskammertags in einem Radio-Interview.

Auch als Reaktion auf die Abschottungspolitik der USA fordert der Chef des Deutschen Industrie und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer, mehr Investitionen in Deutschland. Trump wolle offenbar alle Importe über Zölle teurer machen und Exporte über Steuerpolitik vergünstigen, sagte Schweitzer am Sonntag im Deutschlandfunk. Deutsche Produkte seien aber ohnehin nicht wegen ihres günstigen Preises, sondern wegen ihrer Qualität gefragt. "Ich glaube, woran wir was ändern können und ändern müssen ist, dass wir mehr in Deutschland investieren." Dies gelte für staatliche Infrastruktur-Investitionen, ...

