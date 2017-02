Düsseldorf (ots) - Die CDU hat dem designierten SPD-Kanzlerkandidaten Populismus vorgeworfen. "Wenn Herr Schulz an seinem Zug zum Pauschalen und zum Populismus festhält, werden wir ihm das nicht durchgehen lassen", sagte die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Wer allen alles verspreche, punkte vielleicht am Anfang, "aber auf Dauer wird es unglaubwürdig", betonte die CDU-Politikerin. "Bisher bewegt er sich im Unverbindlichen, im Unkonkreten", sagte Klöckner.



