Von wegen unpolitisch: Die kontroverse um Einwanderungspolitik, umstrittene Erdölforderung und Übergewicht - alles Themen, die die Werbespots bei diesjährigen Super Bowl thematisierten. Und für Aufregung sorgten.

Eine Werbung für das US-Bier "Budweiser" sorgte am Sonntag während des Super Bowl in den USA für Aufregung. Zu sehen ist die Geschichte des deutschen Einwanderers und Unternehmensmitgründers Adolphus Busch, der in den 1850er Jahren von US-Anwohnern zunächst nicht willkommen geheißen wurde. Das Unternehmen Anheuser-Busch erklärte, den Spot bereits vor dem umstrittenen Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump gedreht zu haben. Es sei aber töricht, davon auszugehen, dass die Werbung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...