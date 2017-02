MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Kanzlerin Merkel/Polen:

"Wenn die Kanzlerin morgen nach Warschau reist, geht es um nichts weniger als den künftigen Stellenwert der Demokratie in der Europäischen Union. Angesichts von Eurokrise, Brexit, Griechenland-Misere, Flüchtlingsströmen und den Attacken des neuen US-Präsidenten Donald Trump wird oft übersehen, dass die EU auch ein massives Osteuropa-Problem hat. Das zum großen Teil ein Polen-Problem ist. Aber trotz aller Konflikte: Wenn es eine ausländische Stimme gibt, auf die die polnische Führung derzeit noch am ehesten hört, ist es die von Merkel. Gerade im Hinblick auf den notwendigen Ausbau gemeinsamer europäischer Verteidigungsstrukturen sind Polen und Deutsche mehr denn je aufeinander angewiesen. Hier kann Merkel in den Gesprächen ansetzen - und gleichzeitig klarmachen, dass Europa keine Staaten in seinem Kreis duldet, die sich von der Demokratie abwenden."/yyzz/DP/edh

