FRANKFURT (dpa-AFX) - Politische Unsicherheiten und die schwächelnde Weltkonjunktur belasten Deutschlands Maschinenbauer. Ob sich die Nachfrage nach Maschinen "Made in Germany" Ende 2016 belebt hat, teilt der Branchenverband VDMA am Montag (10.00 Uhr) in Frankfurt mit. In den ersten neun Monaten stagnierte der Auftragseingang, im November zogen die Bestellungen aus dem In- und Ausland wieder an.

Auch für dieses Jahr rechnet die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie nicht mit einer kräftigen Belebung des Geschäfts. Der VDMA geht von einem leichten Produktionszuwachs von real 1 Prozent aus. Der Umsatz soll von geschätzt 220 Milliarden Euro auf 224 Milliarden Euro steigen.

Durch die Entscheidung der Briten, die EU zu verlassen, und die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten sieht der VDMA zusätzliche Risiken. Protektionistische Tendenzen auch in anderen Ländern bereiten der Branche mit ihren mehr als einer Million Beschäftigten Sorge./mar/DP/zb

