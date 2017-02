BERLIN (dpa-AFX) - Der Personalausschuss des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn befasst sich am Montag in Berlin mit der Suche nach einem neuen Vorstandschef für den Staatskonzern. Auch bei einem Treffen der Parteivorsitzenden der großen Koalition in München dürfte die Neubesetzung Thema sein, offiziell stehen aber andere Themen auf der Agenda. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) dämpfte vorab die Erwartungen. Die Entscheidung werde in Kürze fallen, sagte er am Sonntag. Aber das stehe "nicht für heute und nicht für morgen an".

Über den Chefposten wird de facto in der Bundesregierung entschieden. Formal ernennt der Aufsichtsrat den Vorstandsvorsitzenden. Aus der Union hieß es, Bahn-Vorstandsmitglied Ronald Pofalla könnte an die Spitze rücken. Zugleich wird der frühere Chef des Reisekonzern Tui, Michael Frenzel, in der Koalition als neuer Aufsichtsratschef gehandelt. Der bisherige Bahnchef Rüdiger Grube war vor einer Woche nach einem Streit um seine Vertragsverlängerung zurückgetreten./brd/DP/zb

