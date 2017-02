Nach einer vorsichtigen Zinserhöhung Ende vergangenen Jahres durch die FED, wächst auch in Europa die Hoffnung auf einer Normalisierung der Zinspolitik, zumindest bei den Sparern. In der aktuellen Erhebung des Citi-Investmentbarometers sehen die Umfrageteilnehmer die europäischen Zinsmärkte wieder deutlich optimistischer, auch wenn die EZB sich zuletzt nicht dazu durchringen konnte an der Zinsschraube zu drehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...