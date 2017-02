Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Bereits im März 2015 will der frühere Volkswagen-Patriarch Ferdinand Piech den damaligen Vorstandschef Martin Winterkorn auf mögliche Manipulationen bei Diesel-Autos angesprochen haben. nachdem diese Behauptung am Wochenende öffentlich wurde, ist nicht nur Winterkorn stärker unter Druck geraten, sondern auch Piech selbst. Maßgebliche Mitglieder des Aufsichtsrats, darunter der IG-Metall-Bundesvorsitzende Jörg Hofmann, wollen untersuchen lassen, ob dieses Gespräch tatsächlich stattgefunden hat. (SZ S. 19)

LUFTHANSA - Der Mietvertrag zwischen Lufthansa und Air Berlin ist viel umfassender als bislang bekannt. 25 der insgesamt 38 von Air Berlin gemieteten Flugzeuge übernimmt Lufthansa in den eigenen Besitz. Das geht aus dem ausführlichen "Fallbericht" des Bundeskartellamts hervor. (Handelsblatt S. 18)

GFK - Vor nicht einmal einem halben Jahr hätte sich die Nürnberger GfK SE über diesen neuen Aktionär gefreut; nun aber sieht sie sich mit einer veritablen Spekulation konfrontiert. Michael Dell, Gründer und Vorstandsvorsitzender des gleichnamigen amerikanischen Computerkonzerns, hat sich mit einem Anteil von 6,45 Prozent an dem angeschlagenen und in einer Führungskrise befindlichen fränkischen Marktforscher beteiligt. Dieses Engagement platzt in die Übernahmeofferte des amerikanischen Finanzinvestors Kohlberg Kravis Roberts (KKR), die nur noch bis zum kommenden Freitag läuft und den Streubesitzaktionären des gestrauchelten Unternehmens 43,50 Euro je Aktie bietet. Damit dürfte die Aktie in den nächsten Tagen zu einem heißen Spekulationsobjekt werden. (FAZ S. 19)

CROSSLEND - Das Berliner Fintech-Unternehmen Crosslend will Kredite in Europa handelbar machen. "Wir wollen eine europäische Börse für Kredite, neudeutsch eine European Debt Exchange, gründen", kündigt Gründer und Co-Chef Oliver Schimek an. Die Chicago Mercantile Exchange (CME Group), eine der weltweit größten Börsen, ist von dem Ansatz überzeugt. Erstmals beteiligt sich die Handelsplattform für Futures und Optionen mit Crosslend an einem europäischen Start-up. "Wir halten diesen Weg für sehr erfolgversprechend", so der Chef von CME Ventures, Rumi Morales. Über ihre Luxemburger Tochter kann Crosslend Kredite in Wertpapiere transformieren, in die institutionelle Investoren aber auch Banken investieren können. (HANDELSBLATT S. 33)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2017 00:21 ET (05:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.