Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INVESTITIONEN - Der Investitionsstau gefährdet die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Das stellt der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnend fest. "Wir haben einen Investitionsrückstand von 136 Milliarden Euro", berichtet Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg im Gespräch mit der FAZ. Zwar habe der Bund enorme Anstrengungen unternommen, die Investitionskraft der Kommunen zu stärken, aber im Verhältnis zum Bedarf seien die Mittel doch überschaubar, meint er. Angesichts der verbleibenden Finanzierungslücke spricht sich der Kommunalvertreter dafür aus, die freien Berufe in die Gewerbesteuer einzubeziehen. "Der kleine Handwerker zahlt, aber das große Architekturbüro nicht - das passt nicht zusammen." (FAZ S. 17)

IFO-INSTITUT - Für den Ifo-Chef Clemens Fuest stellt der neue US-Präsident die globale Handelsordnung infrage. Das treffe vor allem unsere auf Export basierende Ökonomie. Gerade jetzt brauche das Land dringend Reformen - und keinen Umverteilungswahlkampf. "Das deutsche Wirtschaftsmodell ist gefährdet", sagte Fuest in einem Interview. (Handelsblatt S. 12)

STROM - In Deutschland wird der Strom knapp. Netzbetreiber konnten im Januar die Versorgung nur mit Mühe und zu beträchtlichen Kosten aufrechterhalten. "Fast in allen umliegenden europäischen Ländern war die Last außerordentlich hoch und die Erzeugungssituation angespannt", heißt es beim süddeutschen Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW zur Situation in den vergangenen Wochen: "Letztlich waren alle Reservekraftwerke mehrere Tage in Bereitschaft." Zusätzlich seien "Reserven aus Italien angefordert" worden. (Welt S. 1 und 9)

SAMMELKLAGEN - Millionen manipulierte Dieselautos hat Volkswagen in den USA und in Europa verkauft. Doch deutsche Kunden haben weniger Aussicht auf eine Entschädigung als Amerikaner. Denn im deutschen Rechtssystem haben VW-Fahrer keine Möglichkeit, sich für Sammelklagen zusammenzuschließen. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hatte deshalb vor mehr als einem Jahr angekündigt, auch in Deutschland eine Art Gruppenklage einzuführen. Doch bis heute kann er diesen Plan nicht umsetzen. Er scheitert am Widerstand mehrerer Unionsminister. Wie ein interner Briefwechsel zeigt, haben die Häuser von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) verhindert, dass Maas seinen Gesetzentwurf für eine sogenannte Musterfeststellungsklage an die Bundesländer und Verbände verschickt. Auch ein Sprecher von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bestätigt, man habe die Versendung des Entwurfs gestoppt - ebenso wie das Kanzleramt, heißt es aus Regierungskreisen. Die Ressortabstimmung sei "noch nicht abgeschlossen", sagt dort ein Sprecher. (SZ S. 17)

ARBEITSZEITEN - Junge Unternehmen aus der digitalen Start-up-Szene gehören bisher nicht zu den treuesten Anhängern von Flächentarifverträgen. Nach Vorstellungen der CDU soll es aber in Zukunft neue Gründe geben, einem Arbeitgeberverband beizutreten: Mit Hilfe einer Tarifvereinbarung zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband sollen Betriebe künftig mehr Spielraum für flexible Arbeitszeiten bekommen können - etwa im Hinblick auf die gesetzliche Mindestruhezeit von 11 Stunden zwischen zwei Arbeitstagen. Das sieht ein aktueller Beschluss des CDU-Bundesfachausschusses Arbeit und Soziales vor, mit dem die Partei ihre Marschroute zur Gestaltung der digitalisierten Arbeitswelt ("Arbeit 4.0") bestimmt. Das sechsseitige Papier liegt der FAZ vor. (FAZ S. 17)

EUROBONDS - Der Wirtschaftsrat der Union lehnt die Idee ab, die staatliche Schuldenaufnahme in der Eurozone neu zu organisieren und dazu verbriefte Anleihe-Pakete an Investoren zu verkaufen. Generalsekretär Wolfgang Steiger warnte im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung davor, das Konzept berge die Gefahr, dass Eurobonds durch die Hintertür eingeführt werden könnten. "Dazu gibt es keinerlei Legitimation", sagte Steiger. Er warnte vor weiteren Schritten zur Vergemeinschaftung von Schulden. Staatsanleihen zu bündeln und in sogenannte European Safe Bonds (ESBies) zu überführen sei "ein billiger Trick". (SZ S. 20)

SCHWEIZ - Die Schweizer Notenbank hat 700 Milliarden Franken in der Bilanz. Thomas Jordan, der Chef der Schweizerischen Nationalbank, kauft mit dem Geld auch Aktien. "Die Ausdehnung der Bilanz erfolgt über Devisenkäufe und basiert alleine auf geldpolitischen Überlegungen, um die Überbewertung des Franken zu bekämpfen", sagte er in einem Interview. "Danach müssen wir aber unsere Fremdwährungen vernünftig anlegen. Wir tun das, indem wir unsere Aktiven diversifizieren. Der größte Teil sind Anleihen, ein kleinerer Teil, etwa 20 Prozent, sind Aktien. Es geht darum, die Werterhaltung unserer Währungsreserven über die Zeit sicherzustellen". (SZ S. 18)

STEUERTRICKS- Mit einem neuen Gesetz wollte die Politik die Steuertricks von Apple & Co. bekämpfen. Seit 1. Januar müssen Firmen Bericht erstatten, in welchen Ländern sie welche Wertschöpfung erzielen. Doch Experten beklagen: Die neuen Steuervorschriften sind undurchsichtig, ineffizient - und vor allem teuer. (Handelsblatt S. 14)

WAHLKAMPF - Der bisherige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) soll nach dem Willen seines Parteichefs Horst Seehofer den Spitzenplatz auf der CSU-Landesliste für die Bundestagswahl 2017 einnehmen. Als CSU-Vorsitzender soll Seehofer zugleich als Parteivorsitzender und bayerischer Ministerpräsident auf den Plakaten im Freistaat zur zentralen Werbefigur werden. Darauf hat sich nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) die engste CSU-Spitze bei der Vorbereitung des Zukunftsgipfels der Unionsparteien in München verständigt. Offiziell will die CSU am 6. Mai ihre Liste für die Bundestagswahl aufstellen. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

