Das Fisch-Handelsunternehmen Deutsche See verklagt als erster Großkunde Volkswagen wegen des Dieselskandals auf Schadenersatz. Das Unternehmen habe am Freitag beim zuständigen Landgericht Braunschweig Klage wegen "arglistiger Täuschung" eingereicht, teilte Deutsche See am Sonntag mit. Die Firma habe ihre gesamte Flotte von knapp 500 Fahrzeugen...

Den vollständigen Artikel lesen ...