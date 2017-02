The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1562601424 AVINOR 17/27 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1562614831 BBVA 17/27 MTN BD01 BON EUR N

CA UVP XFRA AU000000AC89 AUSCANN GROUP HLDGS O.N. EQ00 EQU EUR N

CA DVQ1 XFRA CA2568272058 DOLLY VARDEN SILVER EQ00 EQU EUR N

CA JPDB XFRA CA2918471012 EMPIRE METALS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA A9N XFRA CA36116Y1007 FUTURE FARM TECHNOLOGIES EQ00 EQU EUR N

CA HRPN XFRA DE000A2DAP26 7C SOLARPARKEN O.N. JGE EQ00 EQU EUR Y

CA JP7 XFRA GB00BZ14BX56 JACKPOTJOY PLC LS -,10 EQ00 EQU EUR N

CA R2RC XFRA US7598922018 RENREN SP.ADRS A 15 EQ00 EQU EUR N