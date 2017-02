The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA1350Z7XY51 CANADA 16/09.02.17 ZO BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0020431489 TESSIN 05-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0028577036 SWED. EXP. CRED. 07/17MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0028645254 B.N.G. 07/17 MTN BD00 BON CHF N

CA WIBB XFRA DE000A0G4X39 WIENERBERGER 07/UND. FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB59Y4 DEKABANK DGZ IHS.792 STZ BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB29K8 NRW.BANK MTN 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE0002111986 LFA F.B.BAYERN IS.R262VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0740788699 SWEDBANK 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA 9S0A XFRA XS0744126961 STATE OIL CO.AZERB.12/17 BD01 BON USD N

CA XFRA CA94975ZBL90 WELLS FARGO F.CDA 2017MTN BD02 BON CAD N

CA XFRA DE000NLB2DW1 NORDLB INDEX FLR 02/11 BD02 BON EUR N

CA N8EN XFRA US63983UAD46 NED.WATERSCH. 12/17 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US912796KG38 US TREASURY BILL 02/09/17 BD02 BON USD N

CA XA9D XFRA XS0587411595 GAS NATURAL CM 11/17 MTN BD02 BON EUR N