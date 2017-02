The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA FR0013236544 CR.MUT.ARKEA 17/29 MTN BD00 BON EUR N

CA NLA6 XFRA NL0012171458 NIEDERLANDE 17-27 BD00 BON EUR N

CA XFRA US037833CE80 APPLE 17/19 BD00 BON USD N

CA XFRA US037833CF55 APPLE 17/19 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US037833CG39 APPLE 17/24 BD00 BON USD N

CA XFRA US037833CH12 APPLE 17/47 BD00 BON USD N

CA XFRA US037833CJ77 APPLE 17/27 BD00 BON USD N

CA XFRA US037833CK41 APPLE 17/20 BD00 BON USD N

CA XFRA US037833CM07 APPLE 17/22 BD00 BON USD N

CA XFRA US037833CN89 APPLE 17/22 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US478375AU25 JOHNSON CONTR.INTL 17/47 BD00 BON USD N

CA WDCC XFRA US958102AL92 WESTN DIGITAL 17/24 BD00 BON USD N

CA XFRA USN22038AD03 CONSTELLIUM 17/25 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU12501AR01 CCO HLDGS 17/27 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USY71548AX22 PTT PUBLIC CO. 05/35 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US893647AR89 TRANSDIGM 13/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US902973AZ90 U.S. BANCORP 17/UND. J BD01 BON USD N

CA XFRA US912796LP28 US TREASURY BILL 08/10/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US912796QG73 US TREASURY BILL 03/15/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US912810RV26 US TREASURY 2047 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828V988 US TREASURY 2027 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828W226 US TREASURY 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0989400493 LLOYDS BANK 13/18 MTN BD01 BON INR N

CA XFRA XS1562584158 AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN BD01 BON MXN N