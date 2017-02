The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT YEBH XEUB DE000A2DAR24 KFW 15.01.2024 0,125% AGEN BON EUR Y

CT EF8R XEUB EU000A1G0DK9 EFSF 17.11.2022 AGEN BON EUR Y

CT 5F59 XEUB XS1550202888 FMSW 16.01.2019 AGEN BON EUR Y

CT 5F5B XEUB XS1556044763 FMSW 18.02.2019 AGEN BON EUR Y

CT SN0B XEUB XS1558472129 SNCF 02 0 2029 1,5% AGEN BON EUR Y

CT FV9A XEUB ES0440609339 CAIXA 11.01.2027 1,25% ECOV BON EUR Y

CT NZIB XEUB XS1554271590 NDASS 24.01.2022 0.025% ECOV BON EUR Y

CT 6SAN XEUB XS1555317897 SPABOL 25.01.2022 0,05% ECOV BON EUR Y

CT 1B83 XEUB BE0000341504 BGB 22.06.2027 0,8% EGOV BON EUR Y

CT 4SN6 XEUB ES00000128O1 SPGB 30.04.2022 0,4% EGOV BON EUR Y

CT GZ0E XEUB LU1556942974 LGB 01.02.2027 0,625% EGOV BON EUR Y

CT NLB3 XEUB NL0012171409 DTC 31.07.2017 EGOV BON EUR Y

CT OETB XEUB XS1548891594 RAGB 24.01.2020 EGOV BON EUR Y

CT OS0F XEUB FR0013232253 OSEOFI 25.11.2026 0,875% FAGN BON EUR Y

CT D2XN XEUB XS1559352437 DEXGRP 03.02.2024 0,625% FAGN BON EUR Y

CT LB8C XEUB FR0013232998 BANQUE POST HOME 24.01.2025 0, FCOV BON EUR Y

CT 0CCU XEUB FR0013235025 ACACB 03.04.2025 0,5% FCOV BON EUR Y

CT IE0Q XEUB IT0005239030 BOTS 12.01.2018 IGOV BON EUR Y

CT ZQH6 XEUB DE000CZ40LV7 COMCOV 23.02.2023 0,125% JUMB BON EUR Y

CT NDKL XEUB DE000NLB8739 NORD LB 18.01.2027 0,625% JUMB BON EUR Y

CT HLQ2 XEUB XS1556043369 HELABA 27.01.2020 JUMB BON EUR Y