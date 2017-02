FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

7MH XFRA CA5926891030 METTRUM HEALTH CORP.

EER7 XFRA BMG4528A1053 HMV DIGITAL CHINA HD-,01

CRIN XFRA IT0005239360 UNICREDIT