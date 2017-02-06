sprite-preloader
Montag, 06.02.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 553 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

26,60 Euro		+0,615
+2,37 %
WKN: A2DJV6 ISIN: IT0005239360 Ticker-Symbol: CRIN 
Aktie:
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE MIB
General Standard
DAX International Mid 100
1-Jahres-Chart
UNICREDIT SPA Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
UNICREDIT SPA 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
13,10
13,60
08:19
26,608
26,622
08:00
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
HMV DIGITAL CHINA GROUP LTD
HMV DIGITAL CHINA GROUP LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HMV DIGITAL CHINA GROUP LTD0,047-42,68 %
METTRUM HEALTH CORP5,00+2,02 %
UNICREDIT SPA26,60+2,37 %