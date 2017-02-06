FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MEO XETR DE0007257503 METRO AG ST O.N. 1.000 EUR
MEO3 XETR DE0007257537 METRO AG VZO O.N. 1.060 EUR
SRB XETR US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.233 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MEO XETR DE0007257503 METRO AG ST O.N. 1.000 EUR
MEO3 XETR DE0007257537 METRO AG VZO O.N. 1.060 EUR
SRB XETR US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.233 EUR