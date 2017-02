Heute folgt Tag zwei des Versöhnungsgipfels von CDU und CSU in München. Die Liste offener Fragen ist lang, inhaltlich wie personell. Verwirrung gab es um die Nominierung von Alexander Dobrindt zum CSU-Spitzenkandidaten.

Knapp zwei Monate nach der CDU will nun auch die CSU Angela Merkel zu ihrer Kanzlerkandidatin küren. Dazu - und zur Vorbereitung des gemeinsamen Bundestagswahlkampfes - werden am Montag ab 10 Uhr in der CSU-Zentrale in München die Präsidien der beiden Schwesterparteien zu einer gemeinsamen Sitzung zusammenkommen.

Im Vorfeld gibt es Verwirrung um die CSU-Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete, dass Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt nach dem Willen Seehofers auf Platz eins der CSU-Landesliste stehen solle und dass sich die engste CSU-Spitze darauf verständigt habe. Seehofer sagte dazu allerdings der Deutschen Presse-Agentur in München: "Das ist wirklich falsch. Schlicht und einfach, weil einfach noch überhaupt nichts festgelegt ist." Dobrindt werde aber in jedem Falle eine zentrale Rolle einnehmen. Nach bisheriger Planung will die CSU erst am 6. Mai ihre Liste für die Bundestagswahl aufstellen.

CDU-Chefin Angela Merkel hatte bereits im November ihre vierte Kanzlerkandidatur erklärt. Offiziell gekürt wurde sie dann beim Parteitag im Dezember. ...

