TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Dank guter Vorgaben aus den USA überwiegen zu Wochenbeginn die positiven Vorzeichen an den Börsen in Ostasien und Australien. Positiv wurde zum einen aufgenommen, dass US-Präsident Donald Trump ein Dekret zur Lockerung des Dodd-Frank-Act, eines Gesetzes zur Bankenregulierung, unterschrieb. Davon profitieren am Montag auch viele asiatische Branchenaktien. In Tokio steigen Mitsubishi UFJ um 3,6 Prozent und Nomura um 1,5 Prozent. In Hongkong geht es für Bank of China um 1,3 Prozent nach oben.

Überdies hatte das US-Arbeitsministerium am Freitag, als die asiatischen Aktienmärkte schon geschlossen waren, einen überraschend deutlichen Beschäftigungsaufbau im Januar gemeldet, der den Börsen in den USA und Europa Auftrieb gab. Allerdings sind die Löhne in den USA im vergangenen Monat nicht so stark gestiegen wie erwartet, was Erwartungen einer baldigen Zinserhöhung der US-Notenbank dämpfte und den Dollar auf breiter Front nachgeben ließ.

Steigender Yen bremst Tokio ein

Der im Gegenzug aufwertende Yen bremst am Montag die Tokioter Börse, die zusätzlich von einem schwachen Lohnzuwachs in Japan im Dezember belastet wird. Der Nikkei-225 gibt einen großen Teil seiner anfänglichen Gewinne ab und notiert noch 0,2 Prozent im Plus. Für einen Dollar werden noch rund 112,50 Yen gezahlt. Am Freitag kostete der Greenback in der Spitze noch über 113 Yen.

Die Stärke der US-Wirtschaft sei einerseits positiv für den japanischen Aktienmarkt, sagt Masayuki Kubota, Chef des Online-Brokers Rakuten Securities. Gleichzeitig gebe es aber Befürchtungen, dass Trump Japan der Devisenmanipulation bezichtigen könnte. Das wiederum gebe dem als Fluchtwährung beliebten Yen Auftrieb. Eine starke heimische Wirtschaft mindert jedoch die Gewinne der japanischen Exportunternehmen. "Die Lage der Wirtschaft verbessert sich, gleichzeitig verschlechtert sich aber die politische Lage", merkt Kubota an. Die Märkte seien daher verunsichert und wüssten nicht, in welche Richtung sie sich bewegen sollten.

In Schanghai geht es um 0,3 Prozent nach oben. Hier stützen überzeugende chinesische Wirtschaftsdaten. Zwar ist der Einkaufsmanagerindex des Markit-Instituts und des Medienhauses Caixin für den Dienstleistungssektor im Januar etwas abgeschwächt, doch lag der Index mit einem Stand von 53,1 noch komfortabel im expansiven Bereich. In Hongkong legen die Kurse im Schnitt um 0,5 Prozent zu.

Auf der Börse in Sydney, wo der Handel schon beendet ist, lasteten schwächere Einzelhandelsdaten auf dem Sentiment. Das Umsatzwachstum der Branche ist im Dezember entgegen den Erwartungen zurückgegangen. Der S&P/ASX-200 fiel um 0,1 Prozent. Die Aktien der Supermarktkette Woolworths gaben um 0,1 Prozent nach. Der Kurs von Wesfarmers, zu denen die Kette Coles gehört, verbilligten sich um 0,7 Prozent.

Versicherer in Schanghai gesucht

Aktien chinesischer Versicherer profitieren von Spekulationen, dass chinesische Pensionsfonds demnächst in den heimischen Aktienmarkt investieren dürfen. So sagte der Chairman des National Social Security Fund, Liu Jiwei, laut Medienberichten, dass er bald chinesische Aktien kaufen werde. Ping An gewinnen in Hongkong 3,1 Prozent und China Life 6 Prozent.

Der schwächere Dollar verhilft den Ölpreisen zu Gewinnen. Das Barrel Brent verteuert sich um 0,3 Prozent auf 56,99 Dollar. Gold, das ebenfalls in der US-Währung bezahlt wird, steigt um 0,3 Prozent auf 1.224 Dollar je Feinunze.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.615,60 -0,11% -1,47% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 18.964,00 +0,24% -0,79% 07:00 Kospi (Seoul) 2.076,03 +0,14% +2,45% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.148,21 +0,26% +1,44% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.249,42 +0,52% +5,16% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.054,93 +0,43% +6,05% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.686,91 +0,11% +2,75% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.37 Uhr % YTD EUR/USD 1,0775 -0,1% 1,0783 1,0750 +2,5% EUR/JPY 121,31 -0,1% 121,42 121,72 -1,3% EUR/GBP 0,8625 -0,2% 0,8643 0,8577 +1,2% GBP/USD 1,2492 +0,1% 1,2479 1,2534 +1,3% USD/JPY 112,58 +0,0% 112,57 113,21 -3,7% USD/KRW 1138,52 0% 1138,52 1147,68 -5,7% USD/CNY 6,8697 0% 6,8697 6,8728 -1,1% USD/CNH 6,8045 -0,0% 6,8070 6,8243 -2,5% USD/HKD 7,7576 -0,0% 7,7582 7,7591 +0,0% AUD/USD 0,7664 -0,1% 0,7675 0,7647 +6,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,01 53,83 +0,3% 0,18 -1,2% Brent/ICE 56,99 56,81 +0,3% 0,18 -0,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,75 1.220,31 +0,3% +3,45 +6,3% Silber (Spot) 17,58 17,52 +0,4% +0,06 +10,4% Platin (Spot) 1.006,30 1.004,05 +0,2% +2,25 +11,4% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,7% +0,02 +5,1% ===

