Der Dax dürfte sich am Montag nicht leicht tun, die Kurse könnten sich kaum verändern. Einen Einblick, wie die Konjunktur in Deutschland zum Jahresausklang gelaufen ist, werden die Industrieaufträge für Dezember geben.

Der Dax dürfte sich zum Start in die neue Woche schwer tun. Banken und Broker sagten kaum veränderte Kurse voraus. Am Freitag hatte der Leitindex den Handel trotz eines überraschend starken Stellenaufbaus in den USA nur 0,2 Prozent höher bei 11.651,49 Punkten beendet.

Einen Einblick, wie die Konjunktur in Deutschland zum Jahresausklang gelaufen ist, werden die Industrieaufträge für Dezember geben. Analysten rechnen im Schnitt mit einem Plus von 0,5 Prozent nach einem Rückgang um 2,5 Prozent im November.

Bei der Hauptversammlung der Metro sollten die Aktionäre die Aufspaltung des Handelsriesen genehmigen. Metro-Chef Olaf Koch will eine klare Trennlinie ziehen ...

