Sehr geehrte Leser, die Euphorie der letzten Monate nach dem Wahlsieg von Trump ebbt spürbar ab, Anleger blicken immer skeptischer in die USA und befürchten, dass sich die großspurigen Wahlversprechen doch nicht alle so einfach in die Tat umsetzen lassen. Zumal die Sprunghaftigkeit und Unberechenbarkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...