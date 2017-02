Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Der Dienstleistungssektor in China ist auch im Januar kräftig gewachsen, doch hat sich die Dynamik gegenüber dem Jahresende 2016 etwas abgeschwächt. Der Einkaufsmanager-Index des Markit-Instituts und des Medienhauses Caixin sank auf 53,1 Punkte von 53,4 Zählern im Dezember, was ein 17-Monatshoch war. Ein Stand oberhalb von 50 Punkten zeigt ein Wachstum an, ein Stand darunter signalisiert einen Abschwung. Das Wachstum der Neuaufträge habe sich gegenüber dem Vormonat etwas abgeschwächt, liege allerdings auf solidem Niveau. Der Beschäftigtenstand sei so schnell gewachsen wie seit 20 Monaten nicht mehr, so Caixin.

TAGESTHEMA II

US-Präsident Donald Trump hat eine Lockerung der Vorschriften für den Finanzsektor angeordnet. Er unterzeichnete am Freitag in Washington zwei entsprechende Dekrete. Eines weist das Finanzministerium an, ein Gesetz aus dem Jahr 2010 zur Regulierung der Banken komplett auf den Prüfstand zu stellen. Es sei damit zu rechnen, dass große Teile des Gesetzes gekürzt werden, kündigte Trump kurz vor der Unterzeichnung an. Das sogenannte Dodd-Frank-Gesetz war unter Präsident Barack Obama als Konsequenz aus der großen Finanzkrise im Jahr 2008 verabschiedet worden. Das zweite Dekret bezieht sich auf eine Vorschrift, die Finanzberater verpflichtet, im besten Interesse des Kunden zu handeln. Sie sollte eigentlich ab April gelten - nun sollen das Inkrafttreten ausgesetzt und eine Überprüfung eingeleitet werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 9 Monate, Toyota City

07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 3Q, Hamamatsushi

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q, Dublin

10:00 DE/Metro AG, HV, Düsseldorf

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Auftragseingang Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -2,5% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.290,90 0,00 Nikkei-225 18.976,71 0,31 Schanghai-Composite 3.146,18 0,19 INDEX zuletzt +/- % DAX 11.651,49 +0,20% DAX-Future 11.657,50 +0,09% XDAX 11.663,03 +0,09% MDAX 22.644,50 +0,10% TecDAX 1.854,88 -0,16% EuroStoxx50 3.273,11 +0,60% Stoxx50 3.008,31 +0,83% Dow-Jones 20.071,46 +0,94% S&P-500-Index 2.297,42 +0,73% Nasdaq-Comp. 5.666,77 +0,54% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,33 +6

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem freundlichen Start in die Börsenwoche rechnet ein Händler am Montagmorgen. Die Indikationen für die europäischen Aktienindizes deuten auf gut behauptete Kurse zum Auftakt hin. "Die Stimmung an den Märkten ist noch immer pessimistisch, das sollte die Kurse stützen", sagt der Händler. Die Positionen an der Eurex seien in der vergangenen Woche sehr von Absicherungen bestimmt gewesen. Nach einer eher schwachen Vorwoche - und kein erneutes Störfeuer vom US-Präsidenten Donald Trump vorausgesetzt - könne der DAX im Verlauf dieser Woche wieder Kurs auf die jüngsten Höchststände nehmen.

Rückblick: Insgesamt bessere US-Arbeitsmarktdaten haben am Freitag keinen Rückwind verschafft. Die schwache Entwicklung der Stundenlöhne führte zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,0800 Dollar, was den DAX hemmte. Rohstoffwerte waren mit minus 2,7 Prozent größter Verlierer. Ein etwas schwächerer Caixin-Einkaufsmanager-Index aus China belastete ebenso wie eine Verschärfung der Geldpolitik durch die chinesische Notenbank. Rio Tinto verloren 3,5 Prozent, BHP Billiton 2,5 Prozent und Glencore 4,8 Prozent. Bankenaktien erholten sich von ihren Verlusten am Vortag und legten um 1,3 Prozent zu. Es wird erwartet, dass US-Präsident Donald Trump ein Dekret zur Abschwächung des Dodd-Frank-Act unterzeichnen wird - des nach der Finanzkrise erlassenen Gesetzes zur schärferen Regulierung der US-Banken. Die Aktien der Deutschen Bank gewannen 3,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Continental gewannen 4,1 Prozent auf 194,10 Euro. Goldman Sachs hatte die Aktie auf "Kaufen" hochgestuft und sieht ein Kursziel von 219 Euro. Metro fielen um 3,1 Prozent nach Vorlage der Quartalszahlen. Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr hat Metro zwar bekräftigt, der operative Gewinn fiel allerdings unter der Konsensprognose aus. Compugroup Medical erhöhten sich um 1,9 Prozent. Das Unternehmen hat dank guter Geschäfte mit Apotheken-Software im Schlussquartal deutlich zugelegt und die Markterwartungen knapp übertroffen.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): +0,1% auf 11.663 Punkte

Zum Wochenausklang verlief der nachbörsliche Handel mit deutschen Aktien sehr ruhig. Die Kurse legten mit den US-Börsen, die gute Arbeitsmarktdaten und Maßnahmen zur Deregulierung der Finanzbranche feierten, noch geringfügig zu. Aktien der Deutschen Bank wurden gegen den Trend 0,6 Prozent niedriger getaxt, während die Aktie der Commerzbank um 0,3 Prozent zulegte. In der Deutschen Bank sei auch vergleichsweise viel Umsatz verzeichnet worden, berichtete ein Händler.

USA / WALL STREET

Fester - Der überraschend deutliche Beschäftigungsaufbau und Beschlüsse der Regierung Trump zur Deregulierung der Finanzbranche beflügelten die Kurse. Keine Akzente setzten dagegen die Einkaufsmanagerindizes von Markit und ISM, die - im Fall des ISM überraschend - im Vergleich zum Vormonat etwas zurückgefallen waren, aber immer noch komfortabel im expansiven Bereich lagen. Bankenaktien waren gesucht, nachdem Präsident Trump ein Dekret zur Lockerung des Dodd-Frank-Act unterzeichnet hatte. Das Gesetz zur Regulierung der Banken war nach der Finanzkrise erlassen worden. Goldman Sachs und JP Morgan verbesserten sich um 4,6 bzw 3,1 Prozent. Gefragt waren auch Aktien des Energiesektors, nachdem der US-Senat für die Aufhebung einer Vorschrift gestimmt hatte, wonach Branchenunternehmen Zahlungen für Fördergenehmigungen in anderen Ländern offenlegen müssen. ConocoPhillips legten um 3,6 Prozent zu, Marathon Oil um 3,3 Prozent und Devon Energy um 2,5 Prozent. Ein Bericht über ein mögliches Übernahmeangebot der kanadischen Hudson's Bay für Macy's trieb den Kurs des US-Einzelhändlers um 6,5 Prozent nach oben. Amazon fielen um 3,5 Prozent, nachdem Umsatz und Ausblick enttäuscht hatten. Am Anleihemarkt kamen die Notierungen im späten Handel leicht zurück. Die Kursgewinne an den Aktienmärkten dämpften das Interesse an "sicheren Häfen".

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.21 Uhr EUR/USD 1,0776 -0,1% 1,0783 1,0784 EUR/JPY 121,26 -0,1% 121,42 121,32 EUR/CHF 1,0692 -0,1% 1,0703 1,0697 GBP/EUR 1,1589 +0,0% 1,1570 1,1593 USD/JPY 112,51 -0,1% 112,57 112,47 GBP/USD 1,2489 +0,1% 1,2479 1,2501

Tendenziell weiter schwach zeigt sich der US-Dollar am Montagmorgen. Der überraschend geringe Anstieg der Stundenlöhne in den USA lastet weiterhin auf dem Greenback. Damit ergibt sich für die US-Notenbank keine Notwendigkeit für eine schnellere Anhebung der Zinsen. "Die Fed dürfte in einer abwartenden Position bleiben bis feststeht, wie Umfang und Form des von Trump angekündigten Infrastrukturpaketes aussehen", so die Analysten von Capital Economics. Der Euro liegt aktuell auf dem Niveau aus dem späten US-Handel am Freitag.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,04 53,83 +0,4% 0,21 -1,1% Brent/ICE 57,01 56,81 +0,4% 0,20 -0,7%

Die Ölpreise zeigten sich mit leichten Aufschlägen und relativ unbeeindruckt von den Arbeitsmarktdaten. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI legte um 0,5 Prozent auf 53,83 Dollar zu, Brent stieg um 0,4 Prozent auf 56,56 Dollar. Die Teilnehmer hoffen darauf, dass sich die Preise mit der überwiegenden Einhaltung der beschlossenen Opec-Fördermengenbegrenzung weiter stabilisieren. Dem steht aber ein wachsendes Angebot in den USA gegenüber, denn dort wird wieder mehr Öl gefördert, wie Daten des Unternehmens Baker Hughes zu den in Betrieb befindlichen Förderanlagen zeigten. Seit die Ölpreise sich von ihren Tiefs erholt haben, lohnt sich die Förderung für viele US-Unternehmen wieder. In Asien gong es für doe Ölpreise weiter nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,71 1.220,31 +0,4% +4,40 +6,4% Silber (Spot) 17,59 17,52 +0,4% +0,07 +10,4% Platin (Spot) 1.007,50 1.004,05 +0,3% +3,45 +11,5% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,5% +0,01 +5,0%

Der Goldpreis machte seine Abgaben mit den US-Arbeitsmarktdaten wett und legte zum Settlement um 0,1 Prozent auf 1.220,80 Dollar je Feinunze zu. Am Markt herrscht die Erwartung, dass die anziehende Konjunktur und die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt die Inflation antreiben werden. Dies wiederum mache Gold als Inflationsabsicherung zunehmend interessant, hieß es. Dazu komme die anhaltende Unsicherheit in Bezug auf die Trump-Politik. Im asiatischen Handel setzte der Goldpreise seine Aufwärtstendenz fort.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

EINREISEVERBOT USA

