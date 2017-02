DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA I

Der Dienstleistungssektor in China ist auch im Januar kräftig gewachsen, doch hat sich die Dynamik gegenüber dem Jahresende 2016 etwas abgeschwächt. Der Einkaufsmanager-Index des Markit-Instituts und des Medienhauses Caixin sank auf 53,1 Punkte von 53,4 Zählern im Dezember, was ein 17-Monatshoch war. Ein Stand oberhalb von 50 Punkten zeigt ein Wachstum an, ein Stand darunter signalisiert einen Abschwung. Das Wachstum der Neuaufträge habe sich gegenüber dem Vormonat etwas abgeschwächt, liege allerdings auf solidem Niveau. Der Beschäftigtenstand sei so schnell gewachsen wie seit 20 Monaten nicht mehr, so Caixin.

TAGESTHEMA II

US-Präsident Donald Trump hat eine Lockerung der Vorschriften für den Finanzsektor angeordnet. Er unterzeichnete am Freitag in Washington zwei entsprechende Dekrete. Eines weist das Finanzministerium an, ein Gesetz aus dem Jahr 2010 zur Regulierung der Banken komplett auf den Prüfstand zu stellen. Es sei damit zu rechnen, dass große Teile des Gesetzes gekürzt werden, kündigte Trump kurz vor der Unterzeichnung an. Das sogenannte Dodd-Frank-Gesetz war unter Präsident Barack Obama als Konsequenz aus der großen Finanzkrise im Jahr 2008 verabschiedet worden. Das zweite Dekret bezieht sich auf eine Vorschrift, die Finanzberater verpflichtet, im besten Interesse des Kunden zu handeln. Sie sollte eigentlich ab April gelten - nun sollen das Inkrafttreten ausgesetzt und eine Überprüfung eingeleitet werden.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Konjunkturdaten angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.290,90 -0,00% Nikkei-225 18.976,71 +0,31% Hang-Seng-Index 23.276,83 +0,64% Kospi 2.077,66 +0,22% Shanghai-Composite 3.150,99 +0,34% S&P/ASX 200 5.615,60 -0,11%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Dank guter Vorgaben aus den USA überwiegen zu Wochenbeginn die positiven Vorzeichen an den Börsen in Ostasien und Australien. Positiv wurde zum einen aufgenommen, dass US-Präsident Donald Trump ein Dekret zur Lockerung des Dodd-Frank-Act, eines Gesetzes zur Bankenregulierung, unterschrieb. Davon profitieren am Montag auch viele asiatische Branchenaktien. In Tokio steigen Mitsubishi UFJ um 3,6 Prozent und Nomura um 1,5 Prozent. In Hongkong geht es für Bank of China um 1,3 Prozent nach oben. Der festere Yen bremste indessen den Anstieg der japanischen Aktien. In Schanghai und Hongkong stützt der Einkaufsmanagerindex des Markit-Instituts und des Medienhauses Caixin für den Dienstleistungssektor. Dieser ist im Januar etwas gefallen, lag noch komfortabel im expansiven Bereich. Auf der Börse in Sydney lasteten schwächere Einzelhandelsdaten auf dem Sentiment. Das Umsatzwachstum der Branche ist im Dezember entgegen den Erwartungen zurückgegangen. Die Aktien der Supermarktkette Woolworths gaben um 0,1 Prozent nach. Der Kurs von Wesfarmers, zu denen die Kette Coles gehört, verbilligten sich um 0,7 Prozent. Aktien chinesischer Versicherer profitieren von Spekulationen, dass chinesische Pensionsfonds demnächst in den heimischen Aktienmarkt investieren dürfen. Ping An gewinnen in Hongkong 3,1 Prozent und China Life 6 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Amazon-Aktien haben am Freitag im nachbörslichen Handel die Verluste aus dem regulären Geschäft ausgebaut. Sie verloren auf der Handelsplattform nasdaq.comweitere 0,2 Prozent, nachdem sie bis zur Schlussglocke 3,5 Prozent abgegeben hatten. Amazon hatte am Donnerstag nach Börsenschluss ein geringeres Umsatzwachstum gemeldet als Analysten erwartet hatten. Goldman Sachs verbuchten nachbörslich einen Anstieg um 0,4 Prozent, im regulären Geschäft hatte das Plus 4,6 Prozent betragen. Die Aktien der Bank profitierten damit weiter von der Aussicht auf Deregulierung.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.071,46 0,94 186,55 1,56 S&P-500 2.297,42 0,73 16,57 2,62 Nasdaq-Comp. 5.666,77 0,54 30,57 5,27 Nasdaq-100 5.161,60 0,27 13,90 6,13 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 851 Mio 880 Mio Gewinner 2.378 1.648 Verlierer 645 1.343 Unverändert 90 118

Fester - Der überraschend deutliche Beschäftigungsaufbau und Beschlüsse der Regierung Trump zur Deregulierung der Finanzbranche beflügelten die Kurse. Keine Akzente setzten dagegen die Einkaufsmanagerindizes von Markit und ISM, die - im Fall des ISM überraschend - im Vergleich zum Vormonat etwas zurückgefallen waren, aber immer noch komfortabel im expansiven Bereich lagen. Bankenaktien waren gesucht, nachdem Präsident Trump ein Dekret zur Lockerung des Dodd-Frank-Act unterzeichnet hatte. Das Gesetz zur Regulierung der Banken war nach der Finanzkrise erlassen worden. Goldman Sachs und JP Morgan verbesserten sich um 4,6 bzw 3,1 Prozent. Gefragt waren auch Aktien des Energiesektors, nachdem der US-Senat für die Aufhebung einer Vorschrift gestimmt hatte, wonach Branchenunternehmen Zahlungen für Fördergenehmigungen in anderen Ländern offenlegen müssen. ConocoPhillips legten um 3,6 Prozent zu, Marathon Oil um 3,3 Prozent und Devon Energy um 2,5 Prozent. Ein Bericht über ein mögliches Übernahmeangebot der kanadischen Hudson's Bay für Macy's trieb den Kurs des US-Einzelhändlers um 6,5 Prozent nach oben. Amazon fielen um 3,5 Prozent, nachdem Umsatz und Ausblick enttäuscht hatten. Schwache Zahlen und ein ebensolcher Ausblick drückten Gopro um 12,7 Prozent.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,48 0,4 2,47 3,4 30 Jahre 3,10 0,8 3,09 3,0

Am US-Anleihemarkt stiegen die Notierungen nach den Konjunkturdaten zunächst leicht. Als die Aktienmärkte aber gegen Ende der Börsensitzung ihre Gewinne ausbauten, kehrten viele Anleger dem Rentenmarkt den Rücken.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.37 Uhr % YTD EUR/USD 1,0773 -0,1% 1,0783 1,0750 +2,4% EUR/JPY 121,26 -0,1% 121,42 121,72 -1,4% EUR/GBP 0,8626 -0,2% 0,8643 0,8577 +1,2% GBP/USD 1,2490 +0,1% 1,2479 1,2534 +1,2% USD/JPY 112,55 -0,0% 112,57 113,21 -3,7% USD/KRW 1138,52 0% 1138,52 1147,68 -5,7% USD/CNY 6,8607 -0,1% 6,8697 6,8728 -1,2% USD/CNH 6,8058 -0,0% 6,8070 6,8243 -2,4% USD/HKD 7,7576 -0,0% 7,7582 7,7591 +0,0% AUD/USD 0,7666 -0,1% 0,7675 0,7647 +6,2%

Der überraschend geringe Anstieg der Stundenlöhne in den USA setzte den Dollar etwas unter Druck. Die Lohnentwicklung ist ein wichtiger Indikator der US-Notenbank für die künftige Zinspolitik. Laut Helaba erzeugen die Stundenlöhne keine steigenden Zinserwartungen in Richtung US-Notenbank. Der Euro lag im späten US-Handel bei rund 1,0780 Dollar, nach 1,0735 Dollar vor Bekanntgabe der Daten. In der Spitze war es bis auf 1,0798 Dollar nach oben gegangen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,03 53,83 +0,4% 0,20 -1,2% Brent/ICE 57,01 56,81 +0,4% 0,20 -0,7%

Die Ölpreise zeigten sich mit leichten Aufschlägen und relativ unbeeindruckt von den Arbeitsmarktdaten. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI legte um 0,5 Prozent auf 53,83 Dollar zu, Brent stieg um 0,4 Prozent auf 56,56 Dollar. Die Teilnehmer hoffen darauf, dass sich die Preise mit der überwiegenden Einhaltung der beschlossenen Opec-Fördermengenbegrenzung weiter stabilisieren. Dem steht aber ein wachsendes Angebot in den USA gegenüber, denn dort wird wieder mehr Öl gefördert, wie Daten des Unternehmens Baker Hughes zu den in Betrieb befindlichen Förderanlagen zeigten. Seit die Ölpreise sich von ihren Tiefs erholt haben, lohnt sich die Förderung für viele US-Unternehmen wieder.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,33 1.220,31 +0,3% +4,03 +6,3% Silber (Spot) 17,58 17,52 +0,4% +0,06 +10,4% Platin (Spot) 1.006,95 1.004,05 +0,3% +2,90 +11,4% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,6% +0,02 +5,0%

Der Goldpreis machte seine Abgaben mit den Arbeitsmarktdaten wett und legte zum Settlement um 0,1 Prozent auf 1.220,80 Dollar je Feinunze zu. Am Markt herrscht die Erwartung, dass die anziehende Konjunktur und die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt die Inflation antreiben werden. Dies wiederum mache Gold als Inflationsabsicherung zunehmend interessant, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

USA / NATO

US-Präsident Donald Trump wird im Mai die politischen Führer der Nato-Mitgliedstaaten treffen, wie das Weiße Haus am Sonntag nach einem Telefonat Trumps mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg mitteilte.

USA / IRAN

Der Iran hat mit einer großangelegten Militärübung auf die jüngsten Strafmaßnahmen der USA reagiert. Mit der Übung solle die Bereitschaft des Iran verdeutlicht werden, auf die "Bedrohungen" und die "erniedrigenden Sanktionen" der USA zu reagieren, teilten die Revolutionsgarden mit. US-Verteidigungsminister James Mattis nannte Teheran derweil den "größten staatlichen Sponsor von Terrorismus".

USA / RUSSLAND

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 06, 2017 01:49 ET (06:49 GMT)

US-Präsident Trump hat seinen russischen Kollegen Wladimir Putin als einen Mörder unter vielen bezeichnet und ihn mit den USA verglichen. In einem Interview mit dem Sender Fox News wurde Trump auf Vorwürfe gegen Putin angesprochen, dieser sei für die Ermordung von Journalisten und Dissidenten mitverantwortlich. "Es gibt viele Mörder", sagte Trump. "Wir haben viele Mörder. Denken Sie, unser Land ist so unschuldig?"

EINREISEVERBOT USA

Der verhängte Einreisestopp bleibt vorerst ausgesetzt. Ein US-Berufungsgericht lehnte die sofortige Wiedereinsetzung des Einreiseverbots ab. US-Präsident Trump hat daraufhin den Heimatschutz angewiesen, strengere Einreisekontrollen vorzunehmen.

BMW

ruft in den USA über 230.000 Fahrzeuge in die Werkstätten. Es geht mal wieder um Probleme und mögliche Funktionsstörungen von Airbags aus der Produktion des japanischen Herstellers Takata.

ELEKTROLUX

übernimmt für bis zu 250 Millionen US-Dollar die Anova Applied Electronics Inc mit Sitz in San Francisco. Das US-Unternehmen ist Hersteller des "Anova Precision Cooker", einer elektronischen Kochhilfe.

APPLE

Die EU beharrt darauf, dass Apple in Irland 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlt. Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte BamS: "Apple muss die Beihilfe den Steuerzahlern zurückzahlen."

SAMSUNG

Die südkoreanische Behörde für Produktsicherheit hat die Einschätzung von Samsung Electronics über die Ursachen für die brennenden Smartphones geteilt. Die Gründe für die Überhitzung der Geräte seien falsche Akku-Größen auf der einen und Produktionsprobleme auf der anderen Seite gewesen, erklärte die Behörde.

TOYOTA / SUZUKI

Die beiden japanischen Autohersteller Toyota und Suzuki haben mit Gesprächen über eine konkrete Kooperation in diversen Bereichen begonnen. Künftig könnte man in Bereichen wie Informationstechnologie, Sicherheit oder der Lieferung von Fahrzeugteilen und Komponenten zusammenarbeiten, teilten die Unternehmen mit. Es solle nun geprüft werden, wie die Partnerschaft im Detail aussehen könnte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2017 01:49 ET (06:49 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.