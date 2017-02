Die hessische Landesregierung besteht drauf, dass das der Sitz der Deutschen Börse nach der Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) in Frankfurt bleibt. Das sagte der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) gegenüber Reuters. "Auch die Beteiligten in London müssten aus meiner Sicht erkennen, dass es - und zwar in ihrem ureigenen Interesse - keine gute Idee wäre, an den Plänen in ihrer ursprünglichen Form festzuhalten", so Schäfer.

