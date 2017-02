Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Rotkreuz (pta005/06.02.2017/08:00) - Sten Haeggblom ist einer der ersten Kunden

im ALDAVIA® Brain & Body Gesundheitszentrum. In seiner langjährigen Funktion als

Convention Coordinator an der Sigmund Freud Privatuniversität hat der 79-Jährige

den Aufbau des ALDAVIA® Brain & Body Gesundheitszentrums hautnah miterlebt und

war von Anfang an interessiert an dem einzigartigen Trainingsprinzip. Seit der

Inbetriebnahme des Gesundheitszentrums Anfang Jänner kommt er drei Mal die Woche

zum Training, um sich eine Stunde lang aktiv an den Hightech-Mobilitäts-,

Rehabilitations- und Gymnastikgeräten im ALDAVIA® Brain & Body

Gesundheitszentrum zu betätigen. Besonderen Gefallen findet er an der hypnagogen

Lichterfahrung "Lucia No.3", die er auch als verantwortlich für seine Träume

sieht:

"Ich merke, dass sich mein Körperbewusstsein gesteigert hat. Bereits nach zwei

Wochen ist mir aufgefallen, dass ich öfter träume. Das muss von der

Lichtbeeinflussung kommen", ist Sten Haeggblom überzeugt. Herr Haeggblom

beschreibt diese Träume als faszinierend und bereichernd. Weiters berichtet er

davon, dass sich seine Schrittfrequenz in letzter Zeit erhöht hat. Er sei nun

wesentlich schneller zu Fuß und fühle sich einfach "vitaler" - wie er

seinen Erfahrungsbericht zusammenfasst. Das trianguläre Trainingsprinzip von

ALDAVIA® zeigt also Wirkung. "Unser Ziel ist es, mit unseren neuen

zukunftsweisenden Technologien Menschen in ihrer Vitalität und Gesundheit zu

unterstützen, das gelingt durch unsere einmalige Kombination von mentaler und

physischer Fitness", erklärt Mag. Matthias Essl, Vertriebsleiter bei ALDAVIA®.



INFORMATION, ANGEBOTE UND TERMINVEREINBARUNG UNTER Tel.: +43 (0)1 7984098230

ALDAVIA® Gesundheitszentrum, Freudplatz 1, 1020 Wien

http://www.aldavia.com

https://www.facebook.com/aldaviahealth/



ALDAVIA®/graceNT AG

Die Vision der in Rotkreuz/Schweiz ansässigen graceNT AG ist eine Welt, in der

alle Menschen einfachen Zugang zu personalisierter Medizintechnik haben und

damit selbstbestimmt gesund und vital älter werden können. Das Unternehmen

erwirbt und entwickelt dazu Beteiligungen an innovativen, etablierten

Herstellern von Medizinprodukten im D-A-CH-Raum. graceNT AG ist Erfinder des

triangulären "Brain & Body"-Trainingsprinzips ALDAVIA® und Pionier im Bereich

personalisierter und integrierter Trainingsmethoden für mentale und

physikalische Fitness. Firmen übernehmen ALDAVIA® in-house zur

arbeitsmedizinischen und arbeitspsychologischen Betreuung ihrer MitarbeiterInnen,

um damit Stressreduktion und Steigerung des Wohlbefindens zu erreichen. Durch

die erfolgte Börsennotierung der Aktien können Kunden auch Aktionäre der

Gesellschaft und somit Teil eines völlig neuen zukunftsweisenden

Gesundheitssystems werden.

https://www.gracent.com



