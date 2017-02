TOYOTA/HAMAMATSU (dpa-AFX) - Die beiden japanischen Autobauer Toyota und Suzuki haben ihre geplante Partnerschaft festgezurrt. Die Unternehmen unterzeichneten am Montag eine entsprechende Vereinbarung, wie aus einer Mitteilung an die Börse in Tokio hervorgeht. Nun solle die Partnerschaft bei Entwicklung und Einkauf konkret ausgearbeitet werden. Eine beiderseitige Kapitalbeteiligung ist mit der Kooperation bislang nicht verbunden.

Die beiden Konzerne hatten bereits im vergangenen Oktober angekündigt, stärker zusammenarbeiten zu wollen. Toyota-Chef Akio Toyoda hatte damals gesagt, über eine Beteiligung sei noch nicht entschieden. Die Unternehmen wollten sich Zeit lassen, eine solche zu prüfen.

Toyota ist nach Volkswagen der zweitgrößte Autobauer der Welt. Suzuki ist vor allem auf Kleinwagen spezialisiert und im Export von Motorrädern stark. Erst im Februar vergangenen Jahres hatte Suzuki mit einer Schadenersatzzahlung den Schlussstrich gezogen unter eine verunglückte Kooperation mit VW von 2009 bis 2011.

Autobauer suchen vermehrt nach Partnerschaften, weil sie wegen strengerer Umweltvorgaben mit steigenden Entwicklungsausgaben für neue Technologien rechnen. Toyota und Suzuki wollten nach früheren Angaben aber am Markt weiter als Konkurrenten auftreten - Toyota hatte unter anderem den rivalisierenden Kleinwagenhersteller Daihatsu komplett übernommen./men/fbr

