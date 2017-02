Der DAX präsentiert sich zwar weiterhin von seiner positiven Seite, doch in der letzten Woche waren zum ersten Mal Schwächezeichen zu sehen, die wir uns in unserer heutigen Videoanalyse genauer ansehen. Die US-Märkte zeigen sich ebenfalls weiterhin positiv und tendieren in einem intakten Aufwärtstrend.

