Am 31.01. um 18:59 Uhr hatten wir getitelt: "Medigene: Achtung! Da könnte sich eine neue Unterstützung bilden!" Den Abonnenten des Express-Service hatten wir am gleichen Abend eine Stellungnahme mit einer Trading-Idee zukommen lassen, in der u.a. stand, dass wir die Chance einer Bodenbildung bei etwa 13,00 Euro sehen. Ob daraus ein Treffer wird, werden wir wahrscheinlich schon am Montag sehen. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...