Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung des Erwerbs weiterer Einzelhandelsimmobilien

06.02.2017 / 08:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

Ad-hoc-Meldung Insiderinformation gemäß Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch

- Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital im Umfang von bis zu 4.653.282 Aktien, entsprechend rund 23,14% des bestehenden Grundkapitals, zu einem Bezugspreis von EUR 8,50 - Nettoerlöse sollen vor allem zur Finanzierung des Erwerbs weiterer Einzelhandelsimmobilien verwendet werden - Im Zuge der Transaktion soll die Zulassung sämtlicher Aktien der Deutsche Konsum REIT-AG zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgen

Broderstorf, 06.02.2017 - Der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von EUR 20.107.003,00 um bis zu EUR 4.653.282,00 auf bis zu EUR 24.760.285,00 durch Ausgabe von bis zu 4.653.282 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft (die "Neuen Aktien") erhöht werden. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Oktober 2015 gewinnberechtigt sein. Bezugsberechtigt sind die Inhaber der bestehenden Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000A14KRD3 und DE000A2BPMY5), der 1,00%-Wandelschuldverschreibungen 2015/2020 (ISIN: DE000A14J1L9) und der 5,00%-Wandelschuldverschreibungen 2015/2020 (ISIN: DE000A14J1K1) (die "Bezugsberechtigten").

Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, begleitet die Transaktion. Sie hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, den Bezugsberechtigten die Neuen Aktien in einem Bezugsverhältnis von 15:2 anzubieten (mittelbares Bezugsrecht), d.h. 15 Bezugsrechte berechtigen somit zum Bezug von zwei Neuen Aktien. Der Bezugspreis beträgt EUR 8,50 je Neuer Aktie. Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts für das Angebot durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird die Bezugsfrist vom 8. Februar 2017 bis zum 22. Februar 2017 (einschließlich) laufen. Maßgeblich für die Berechnung der Anzahl der den Bezugsberechtigten zustehenden Bezugsrechte ist der jeweilige Bestand an das Bezugsrecht vermittelnden Wertpapieren am 9. Februar 2017 (Record Date). Den Bezugsberechtigten wird über ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus ein Mehrbezugsrecht eingeräumt. Ein Bezugsrechtshandel wird weder von der Gesellschaft noch von der ODDO SEYDLER BANK AG organisiert.

Der Nettoerlös der Transaktion soll zur Wachstumsfinanzierung der Gesellschaft verwendet werden, insbesondere für den Erwerb weiterer Einzelhandelsimmobilien, der bereits vertraglich vereinbart worden, aber noch nicht vollzogen ist, oder den die Gesellschaft aktuell prüft.

Bestimmte Aktionäre haben gegenüber der Gesellschaft das Interesse bekundet, Neue Aktien im Volumen von bis zu EUR 25 Mio. zu beziehen oder zu kaufen, ohne sich allerdings dazu verbindlich verpflichtet zu haben.

Im Zuge der Bezugsrechtskapitalerhöhung wird die Gesellschaft neben der Einbeziehung der Neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt der Börse Berlin die Zulassung ihres gesamten Grundkapitals (einschließlich der Neuen Aktien) zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) beantragen.

Die weiteren Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung können dem Bezugsangebot entnommen werden, das - vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts für das Angebot durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - voraussichtlich am 6. Februar 2017 im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Deutsche Konsum REIT-AG (http://www.deutsche-konsum.de) veröffentlicht werden wird.

Neue Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogen wurden, werden durch die ODDO SEYDLER BANK AG qualifizierten Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland und anderen ausgewählten Ländern (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien) in einer internationalen Privatplatzierung nach Regulation S zum U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung zu einem Preis angeboten, der mindestens dem Bezugspreis entspricht.

WICHTIGER HINWEIS:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu hinterlegenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am 6. Februar 2017 durch die BaFin gebilligt und unmittelbar anschließend auf der Internetseite der Deutsche Konsum REIT-AG (http://www.deutsche-konsum.de) erhältlich sein. Auf Wunsch wird Anlegern durch die Gesellschaft oder die ODDO SEYDLER BANK AG gemäß § 14 Abs. 5 WpPG auch eine kostenlose Papierversion des Prospekts zur Verfügung gestellt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US Personen oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht genehmigt ist, dar. Insbesondere dürfen die im Rahmen des Bezugsangebots angebotenen Aktien nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an bzw. für Rechnung von US Personen weder noch verkauft oder noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act. Die im Rahmen des Bezugsangebots angebotenen Aktien der Deutsche Konsum REIT-AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG Försterweg 2 14482 Potsdam Deutschland

Telefon: +49 (0)331 740076510

E-Mail: wr@obocap.com

Internet: www.deutsche-konsum.de

ISIN: DE000A14KRD3 (bestehende Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Oktober 2015)

DE000A2BPMY5 (bestehende Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Oktober 2016)

WKN: A14KRD (bestehende Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Oktober 2015)

A2BPMY (bestehende Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Oktober 2016)

Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG Herr Christian Hellmuth Försterweg 2 14482 Potsdam Tel. 0331 / 74 00 76 - 510

06.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

