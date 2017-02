Jetzt haben die Bullen den Salat. Aus einem klar bullischen Signal wurde unversehens ein potenzielles Wende-Signal. Statt Anschlusskäufen auf den kräftigen Sprung der Aktie am Mittwoch folgten am Donnerstag kräftige Gewinnmitnahmen, die diesen Ausbruch in ein brisantes "Island-Reversal", eine Insel-Umkehr, verwandelte.

